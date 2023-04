Ladispoli. Il PalaSorbo sabato 15 aprile ospiterà la terza giornata della Coppa Italia di Baskin

LADISPOLI – Sabato 15 aprile, alle ore 10 nel PalaSorbo di Ladispoli, è in programma la 3a Giornata della Coppa Italia Lazio Baskin.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale e si pone l’obiettivo di favorire un progetto inclusivo per rilanciare l’importanza di permettere a tutti di poter praticare una disciplina sportiva. Alle ore 10 il Basket Città di Ladispoli affronterà la Mb Maccarese, alle ore 11.30 la SS Lazio sfiderà la Fortitudo Rieti. Ancora una volta ci sarà la possibilità per ragazze e ragazzi di provare e poter conoscere questo bellissimo sport che unisce in campo i giovani diversamente abili con i normodotati.

“Ancora una volta – afferma il consigliere comunale Lorena Panzini, delegata all’organizzazione, attività e funzionamento del Palazzetto dello sport – a nome dell’amministrazione comunale ringrazio il Basket Città di Ladispoli che ha organizzato l’evento, il referente Vincenzo Macchini, l’Ente Italiano Sport Inclusivi e tutti coloro i quali collaborano attivamente alla riuscita di questo importante progetto. Invitiamo i cittadini ad assistere alla manifestazione, il Baskin si ispira al basket ed è uno sport inclusivo che permette a ragazzi diversamente abili e normodotati di giocare insieme e collaborare uniti per un unico obiettivo”.