Ladispoli. Il Comune esonera le società sportive dal pagamento dei canoni di affitto

LADISPOLI – “Con la delibera di Giunta 331 dello scorso 16 febbraio l’Amministrazione Grando ha teso la mano alle associazioni sportive in difficoltà per via del Covid, esonerandole dal pagamento dei canoni per l’utilizzo delle palestre pubbliche, praticamente utilizzate col contagocce”.

L’annuncio è dell’assessore allo sport Marco Milani che ha spiegato le ragioni che hanno mosso l’amministrazione comunale.

“Il Covid ha stravolto le nostre abitudini, le nostre certezze, la nostra vita. Il mondo dello sport, tra i tanti, sta vivendo un momento drammatico e a risentirne non sono solo decine di associazioni sportive ma, ancor di più, le migliaia di ragazzi che non possono allenarsi. Ecco perché – prosegue Milani – in Giunta mi sono fatto portavoce della richiesta avanzata dalle associazioni sportive di esonerarle dal pagamento dei canoni di palestre e strutture per il 2021, anche perché sono utilizzate pochissimo. Speriamo che questa emergenza finisca presto, nel frattempo siamo vicini alle società sportive e le sosteniamo in ogni modo”.