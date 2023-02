Ladispoli. Il Collettivo Adelante esulta per l’elezione in Regione di Claudio Marotta

LADISPOLI – Dal Collettivo Adelante di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo:

“Le ultime elezioni regionali hanno portato Claudio Marotta della lista “Verdi e Sinistra” a essere eletto nel consiglio regionale del Lazio.

Noi del Collettivo Adelante abbiamo accolto e sostenuto la candidatura di Claudio con entusiasmo. I motivi del nostro sostegno li abbiamo rimarcati con forza durante questa campagna elettorale: nella sua proposta abbiamo trovato un progetto organizzato chiaro, identitario che tiene insieme questioni ambientali e sociali, di uguaglianza, di diritto alla salute, di pacifismo. Siamo convinti che quella di Claudio sia una vittoria di tutti anche e soprattutto perché Ladispoli e Cerveteri hanno finalmente un rappresentante in regione; infatti, pur non essendo strettamente collegato al nostro territorio, Claudio ha subito mostrato interesse nel conoscere la nostra realtà e la voglia di accogliere le nostre istanze, in un’ottica di partecipata condivisione.

Quella di Claudio rappresenta una vittoria nella sconfitta; la destra, come sappiamo, ha nettamente vinto – nel Lazio come in Lombardia – in un clima di sfiducia nei confronti della sinistra che anno dopo anno si concretizza sempre di più e che Adelante denuncia fin dalla sua nascita. Purtroppo un altro dato che emerge da queste elezioni – e come dalle politiche di settembre e dalle comunali di giugno – è quello dell’astensione, praticata dalla maggior parte dei cittadini delle due regioni.

In un simile contesto politico l’elezione di Claudio Marotta è un risultato importante, perché ci fornisce un primo punto di partenza per la ricostruzione di quella sinistra che da troppo tempo non rappresenta più una larga fetta di cittadini che non hanno un punto di riferimento. Il lavoro politico inizia proprio da questa vittoria, che consentirà un’operazione di ricostruzione nel nostro comprensorio insieme a Claudio Marotta, il gruppo politico di Massimiliano Smeriglio e tutta la comunità che ne fa parte”.

Collettivo Adelante Ladispoli