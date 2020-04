Ladispoli. Il 4 maggio riapre il Centro di Raccolta comunale

LADISPOLI – Il consigliere delegato all’igiene urbana, Carmelo Augello, rende noto che da lunedì 4 maggio riapre il Centro di Raccolta Comunale di via degli Aironi.

“Vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo – ha commentato Augello – il servizio dovrà essere utilizzato solo in caso di effettiva necessità e rispettando tutte le misure di sicurezza”.

Il Centro sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7:00 alle 11:00 e dalle 15:30 alle 17:30 e l’accesso sarà consentito ad un solo utente per volta che non potrà sostare all’interno per un tempo superiore al necessario per svolgere il conferimento e comunque non superiore a 20 minuti.

Per accedere al Centro Raccolta è indispensabile rispettare le misure di sicurezza e cioè: evitare assembramenti, mantenere la distanza interpersonale non inferiore ad un metro; attendere il proprio turno rimanendo all’interno del veicolo a motore spento senza intralciare il transito della strada di accesso. I rifiuti devono essere conferiti già differenziati presso la propria utenza non eccedendo nel limite quantitativo consentito dal regolamento.

Per maggiori informazioni 800598114 Mail: Ladispoli@tekneko.com