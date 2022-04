Ladispoli. Grando: “Le spiagge libere sempre più sicure ed accessibili a tutti”

LADISPOLI – “Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per rendere le spiagge libere sempre più accessibili a tutti”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che grazie al finanziamento della Regione Lazio di circa 90 mila euro ed ulteriori 125 mila che verranno erogati direttamente dal Comune di Ladispoli saranno effettuati una serie di interventi su tutte le spiagge libere della città.

“Abbiamo deciso – ha proseguito Grando – di stanziare, nella prossima variazione di bilancio, questi ulteriori fondi per realizzare interventi ancora più incisivi sulle nostre spiagge libere. L’obiettivo è quello di potenziare tutti i servizi, in particolare saranno realizzate passerelle di accesso per permettere a tutti di arrivare al mare e a disposizione delle persone diversamente abili ci saranno anche sedie job. Per garantire una maggiore sicurezza, da giugno a settembre, da Marina di San Nicola e Torre Flavia, torneranno anche le torrette di avvistamento. Un ringraziamento particolare al delegato al demanio Pierpaolo Perretta, che ha attivamente seguito l’iter della vicenda e alla Regione Lazio che ha accolto le richieste provenienti dai comuni costieri”.

“La valorizzazione delle spiagge libere – ha aggiunto Perretta – è sempre stato un obiettivo di questa Amministrazione, rappresentando il biglietto da visita turistico della città. Le nostre spiagge sicure, accessibili e pulite, saranno pronte ad accogliere nel miglior modo possibile i cittadini e i turisti nella prossima stagione balnearie. Si ringrazia l’Ufficio demanio per l’impegno profuso”.