Ladispoli. Grando: “Iniziata la posa di dissuasori di velocità nelle strade”

LADISPOLI – “Abbiamo voluto dare una risposta concreta alle richieste emerse durante gli incontri con i cittadini nei diversi quartieri della città, nei quali ci è stata richiesta una maggiore sicurezza veicolare in alcuni punti strategici, come ad esempio in prossimità delle scuole”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che questa mattina è iniziata la posa dei dissuasori di velocità in via Louisiana, nei pressi del nido comunale, in via Florida davanti alla scuola, in via California e davanti al liceo Pertini.

“Nel corso della seduta di Consiglio comunale del 12 maggio – ha concluso Grando – approveremo una variazione di bilancio per destinare altri fondi alla sicurezza stradale, che verranno utilizzati per installare ulteriori dissuasori di velocità in tutti i quartieri di Ladispoli”.