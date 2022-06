Ladispoli. Grando: “Da oggi operativa la nuova Caserma dei Carabinieri in via dei Narcisi”

LADISPOLI – “Quella di oggi è una giornata storica per la nostra città. Da oggi, infatti, è ufficialmente operativa la nuova Caserma dei Carabinieri in via dei Narcisi”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che i Carabinieri di Ladispoli hanno lasciato la storica sede storica di via Livorno per trasferirsi nella nuova struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo così importante – ha proseguito Grando – mettendo a disposizione dell’Arma una sede più grande, più sicura e più moderna, che consentirà ai nostri Carabinieri di lavorare nel miglior modo possibile al servizio della città. A nome della Città di Ladispoli rivolgo al Comandante Polizzi e a tutti i suoi collaboratori i più sinceri auguri di buon lavoro”.