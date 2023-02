Ladispoli. Grando: “Complimenti alla Gym Sports Academy, seconda classificata al Campionato Regionale di Ginnastica artistica”

LADISPOLI – “A nome dell’amministrazione comunale mi congratulo con la società Gym Ladispoli Sports Academy che ha conquistato il podio al Campionato Federale Regionale di Ginnastica artistica femminile nella categoria Silver”.

I complimenti arrivano dal sindaco Alessandro Grando che ha espresso apprezzamento per le ginnaste Emma Pelliccia, Giulia Cremona, Silvia Supino, Giulia Pucilli e Camilla Del Pinto che hanno elevato a livello nazionale l’immagine sportiva della città di Ladispoli.

“Per la prima volta in assoluto – prosegue il sindaco Grando – una società sportiva di Ladispoli conquista un podio federale in un livello così importante di ginnastica artistica femminile contro le grandi società del Lazio. Un secondo posto eccellente, siamo fieri e orgogliosi della nostra piccola grande realtà ladispolana. Facciamo i complimenti alla Ladispoli Gym di Angelica Tiozzo per il grande risultato ottenuto. La nostra città è sempre più una fucina di giovani talenti anche nel mondo dello sport”.