Ladispoli. Grando: “Al lavoro per realizzare spazi accessibili, riqualificati e sicuri”

LADISPOLI – “Il 2021 sarà l’anno in cui ci dedicheremo in modo particolare ai piccoli ladispolani realizzando spazi, a loro dedicati, accessibili, riqualificati e sicuri”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che dopo l’inaugurazione di sabato scorso della nuova area giochi di piazza Domitilla, con attrezzature di ultima generazione e una pavimentazione in gomma anti-trauma ricca di elementi 3D, domenica 7 marzo sarà la volta dell’area di Largo del Verrocchio.

“Questa non sarà l’unica novità – ha proseguito Grando – rivolta ai più piccini. In bilancio abbiamo già predisposto dei fondi per riqualificare le aree giochi di Piazza Matteotti, Via Palo Laziale e via Ancona angolo Via Trieste. Infine, entro quest’anno, vicino al mercato giornaliero verrà realizzato, in collaborazione con la società Piazza Grande, un parco giochi inclusivo. Un progetto a cui teniamo in modo particolare dove i bambini, con qualsiasi abilità motoria e cognitiva, potranno giocare e socializzare”.

“Dopo i lavori di ri-asfaltatura e di piantumazione di alberature di leccio – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis – il nuovo parco giochi completa la riqualificazione di Largo del Verrocchio. Il nostro impegno quotidiano è lavorare per Ladispoli e siamo fortemente convinti che, concentrandoci sulle aree verdi, si possa avviare un percorso di rilancio dei quartieri”.