Ladispoli. Gli atleti del “Gabbiano” trionfano anche a casa

LADISPOLI – Siamo in quarantena ma il Taekwondo e la Squadra Lions del Centro Sportivo “Il Gabbiano” non si fermano. Sabato 11 aprile 2020 si è svolto il Torneo Regionale di forme “Zappomsae Whatskiapp”. Gli atleti hanno continuato ad allenarsi da casa, seguendo un programma specifico di preparazione e mantenimento. Per la gara si sono confrontati online con il Maestro, per perfezionare la prestazione. Ogni atleta ha eseguito la forma (coreografica codificata) da casa, il video è stato esaminato on-line da UDG (Ufficiale di Gara) Federali e gli atleti con il punteggio più alto sono saliti virtualmente sul podio.

La squadra agonistica del Maestro Alessandro Benardinelli ha partecipato con 5 atleti conseguendo ancora ottimi risultati. Primo posto per Sophie Santini e Marco Bartic (atleta della squadra regionale); secondo posto per Emanuela Ciobanu ed Elisa Pacchiarotti (Vice Campionessa Italiana); quinto posto infine per Jacopo Sampaolesi (Vice Campione Italiano di Combattimento).

Adesso gli atleti ladispolani sono in preparazione per la gara nazionale (da casa) “Coppa Chimera” e per il 1° Campionato Europeo Online.

“Fare Taekwondo significa intraprendere uno stile di vita, una disciplina che va oltre le mura di una palestra – commenta il Maestro Benardinelli – ‘Lontani ma vicini’, uniti dall’amore per il Taekwondo”.