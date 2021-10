Ladispoli. Fornitura gratuita dei libri di testo, prorogati i termini del bando

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale rende noto che la Regione Lazio ha prorogato i termini per richiedere il contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, sussidi didattici digitali dizionari e libri di lettura scolastici per l’A.S. 2021/2022 in favore degli alunni residenti. La domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta dovrà essere presentata al Comune di Ladispoli tramite PEC, all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it oppure direttamente all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 29 ottobre 2021.

Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo e per sussidi didattici digitali gli studenti residenti aventi i seguenti requisiti: Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore ad €. 15.493,71 ; frequenza, nell’anno scolastico 2021- 2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo dovrà essere presentata dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale o dallo studente, se maggiorenne, allegando la seguente documentazione:

• Attestazione I.S.E.E., completo di D.S.U., in corso di validità;

• Modulo di domanda compilato e firmato

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per i requisiti della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado; (compilare MOD.1)

• Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo.

• La documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla famiglia per l’acquisto dei libri di testo o sussidi digitali – programmi e sistemi operativi ad uso scolastico (compilare MOD:2); Per il rimborso si terrà conto solo di giustificativi di spesa validamente presentati, quali: FATTURE ELETTRONICHE ai sensi del D.L. n. 127/2015 art.10 che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente.

Eventuali fatture mancanti possono essere presentate successivamente alla domanda.

Per visionare modulo di domanda, modulo di autocertificazione di residenza e frequenza scolastica, modulo elenco fatture, cliccare sul seguente link:

https://www.comunediladispoli.it/prorogati-i-termini-per-richiesta-contributi-per-fornitura-gratuita-totale-o-parziale-dei-libri-di-testo-anno-scolastico-2021-2022-la-domanda-entro-il-29-ottobre/notizia