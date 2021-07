Ladispoli. Flavia Servizi, Green Pass Italia nelle farmacie comunali

LADISPOLI – Flavia Servizi rende noto che presso le farmacie comunali è possibile richiedere gratuitamente la stampa del Green Pass Italia. Questi gli orari di apertura:

Farmacia numero 1, via Firenze 44, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30;

Farmacia numero 2, viale Europa 22, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 (orario continuato);

Farmacia numero 3, in via Bari 72, aperta tutti i giorni (compreso domenica e festivi) dalle 8:30 alle 20:00 (orario continuato);

Farmacia numero 4, via Roma 88/A, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.