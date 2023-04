Ladispoli. Dopo l’estate l’elezione del Consiglio comunale dei Govani

LADISPOLI – “Ci avviamo a realizzare l’obiettivo di amplificare la voce dei giovani perché siano protagonisti delle scelte per la nostra Ladispoli. Traguardo a cui l’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando lavora da mesi”.

Con queste parole il consigliere delegato alle Politiche giovanili, Riccardo Rosolino, ha annunciato che le elezioni per il Consiglio comunale dei giovani si svolgeranno subito dopo la stagione estiva.

“Nell’ultimo incontro che ho avuto con i ragazzi e le ragazze della città – ha proseguito Rosolino – è emersa la necessità di avere più tempo per predisporre le elezioni del Consiglio dei Giovani, per cui si è deciso di posticipare questo importante appuntamento fissato inizialmente a maggio. Durante l’incontro sono state spiegate tutte le modifiche apportate al Regolamento del Consiglio dei Giovani per garantire una maggiore partecipazione. Ricostituire il Consiglio dei Giovani è importante per dare a tutti i ragazzi lo strumento giusto per essere partecipi alle vicende cittadine”.