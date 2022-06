Ladispoli. Domani l’attesa inaugurazione del Palazzetto dello Sport

LADISPOLI – “Sembrava un sogno, ma a volte i sogni si avverano. L’inaugurazione del Palazzetto dello Sport di Ladispoli rappresenta il raggiungimento di un obiettivo tanto atteso dagli sportivi e dalle famiglie della nostra città”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che sabato 4 giugno, alle ore 10:00, taglierà il nastro dell’impianto di via delle Primule, aprendo la due giorni di grande festa nella quale le società sportive si esibiranno nel moderno palazzetto comunale.

La struttura sarà intitolata al compianto professor Antonio Sorbo, un docente che ha rappresentato per tanti anni un punto di riferimento per il mondo dello sport di Ladispoli.

“Ospite d’onore della manifestazione – ha proseguito il sindaco – sarà la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, nostra concittadina, alla quale in segno di riconoscenza e ammirazione per gli straordinari successi conseguiti in ambito sportivo consegneremo la Chiavi della Città. Alla cerimonia parteciperà anche il Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, che aveva presenziato anche alla posa della prima pietra il 25 gennaio 2021. Le famiglie potranno visitare il Palazzetto dello Sport ed assistere alle esibizioni di tutte le società sportive nel fine settimana. Cogliamo l’occasione per ringraziare la società Piazza Grande, che in poco più di un anno ha costruito un vero e proprio gioiello dell’impiantistica sportiva sul litorale romano, nonché tutti i tecnici e gli amministratori locali che hanno seguito da vicino la realizzazione dell’opera. Dal 4 giugno – ha concluso il sindaco – Ladispoli avrà finalmente il suo Palazzetto dello Sport, una delle opere pubbliche più importanti mai realizzate nella storia della nostra città”.