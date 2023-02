Ladispoli. Disabilità gravissima, pubblicato il nuovo avviso pubblico

LADISPOLI – Il Comune di Ladispoli, in qualità di comune capofila del Distretto socio sanitario Rm 4.2, rende noto che è stato indetto l’Avviso Pubblico per le richieste di Assegno / Contributo di cura per persone in condizione di disabilità gravissima residenti nel territorio del Distretto Roma 4.2 (Comuni di Ladispoli e Cerveteri).

Il bando è riservato alla presentazione delle nuove istanze, non a chi già si trova in continuità e percepisce il contributo del progetto. I nuovi richiedenti possono presentare l’istanza per la concessione dell’assegno/contributo di cura o del sostegno economico per interventi complementari al percorso di assistenza domiciliare o per gli interventi di assistenza domiciliare in qualsiasi momento (bando aperto).

La richiesta dell’assegno/contributo di cura dovrà essere presentata su apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli e/o Comune di Cerveteri. Le domande, compilate con moduli allegati, dovranno pervenire al Comune capofila del Distretto Rm 4.2 (comuni di Cerveteri e di Ladispoli): 1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli “NON APRIRE, CONTIENE DOCUMENTI BANDO DISABILITA’ GRAVISSIMA”; 2. tramite PEC a: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Per l’avviso, il modulo di domanda e le faq https://www.comunediladispoli.it/-disabilita-gravissima-pubblicato-il-nuovo-avviso-pubblico-/notizia