Ladispoli. De Santis: “Ripartiti i lavori del Piano di manutenzione stradale”

LADISPOLI – “Da ieri sono tornati all’opera i mezzi per il rifacimento del manto stradale. Abbiamo iniziato dalla pavimentazione del parcheggio di Via Capua, un’area dove, durante l’estate, sono stati installati anche nuovi lampioni a luce Led”. Con queste parole l’assessore ai lavori Pubblici, Veronica De Santis, illustra l’inizio dei lavori di manutenzione stradale che si protrarranno durante le prossime settimane.

“Terminato l’intervento su Via Capua – ha proseguito De Santis – le operazioni di asfaltatura si incentreranno sul quartiere Palo Laziale. Via Palo Laziale è delle porte di accesso alla città, per cui puntiamo a migliorarne la sicurezza e la fruibilità. Lungomare Marina di Palo, invece, è uno dei punti di maggiore attrazione del turismo estivo, la cui riqualificazione, iniziata con il Progetto Ladispoli Smart City, sta procedendo con fervore. Su Largo del Verrocchio abbiamo ricevuto innumerevoli segnalazioni sull’impraticabilità della strada ed, anche lì, vedremo gli operai a lavoro per il rifacimento stradale. Procederemo poi per Via del Tritone e Via del Corallo. Continua con dedizione il lavoro dell’Ufficio Manutenzioni e l’impegno dell’Amministrazione Comunale per l’attuazione del piano di manutenzione stradale della nostra città”.