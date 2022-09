Ladispoli. Dal PNRR fondi da quattro avvisi sui servizi informatici

LADISPOLI – Il Comune di Ladispoli ha ottenuto il finanziamento di tutti e quattro gli avvisi pubblici destinati ai servizi informatici dal PNRR.

Nel dettaglio, le “missioni” (come vengono definite dal MITD – Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale) riguardano l’abilitazione e migrazione sul cloud per servizi e dati dei Comuni, il sito Web ed i servizi on-line ad esso connessi, i servizi per la “cittadinanza digitale” (PagoPA ed AppIO), l’attivazione dell’accesso ai servizi tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e Carta di Identità Elettronica (CIE).

Una certo numero di questi obiettivi era stato già raggiunto dal Comune a proprie spese, secondo le linee guida dettate dall’AgID.

Il totale degli importi che verranno erogati una volta realizzati tutti gli obiettivi prefissati è di € 648.831.