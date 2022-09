Ladispoli. Dal MIC 914.000 euro per due sale cinematografiche all’Auditorium Freccia

LADISPOLI – Nell’ambito del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle Sale Cinematografiche in Italia, il Ministero della Cultura ha stanziato 914 mila euro per la realizzazione di due sale cinematografiche nella struttura dell’Auditorium Massimo Freccia di Ladispoli.

A darne notizia è il circolo cittadino del Partito Democratico, che spiega: “È un finanziamento molto importante per la nostra città, che consente di sbloccare la situazione di una grande struttura, come la Sala Teatro, rimasta del tutto chiusa negli ultimi cinque anni. L’attuale Amministrazione Comunale aveva annunciato più volte il via ai lavori negli anni passati ma tutto era rimasto inspiegabilmente fermo. Tra l’altro il finanziamento a fondo perduto concesso alla Società Frontera rende necessaria una modifica alla convenzione con la quale la Giunta Comunale ha concesso a 600 Euro al mese, poi ridotti a 0, l’Auditorium alla stessa Società. Un possibile danno per le finanze Comunali, visto il grande valore immobiliare dell’ Auditorium che per 15 anni sarebbe utilizzato gratuitamente da privati. Privati che non faranno investimenti propri ma useranno finanziamenti pubblici”.