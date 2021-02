Ladispoli. Dal lunedì via alla pulizia straordinaria delle spiagge

LADISPOLI – “Lunedì 15 febbraio inizieremo la pulizia straordinaria delle spiagge di Ladispoli. Un intervento reso necessario dalle forti mareggiate delle settimane scorse che hanno riversato sul nostro arenile quintali di detriti di ogni genere”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato l’avvio dei lavori di bonifica delle spiagge libere da Torre Flavia a Marina di San Nicola.

“Gli addetti della società che ha in gestione il servizio di igiene urbana – ha proseguito Grando – prima vaglieranno tutto l’arenile e, in seguito, i rifiuti raccolti saranno differenziati. I gestori degli stabilimenti balneari avranno il compito di bonificare i tratti di spiaggia di loro competenza e di differenziare i rifiuti che saranno poi raccolti dalla società Tekneko. Essendo un intervento straordinario, che peserà ulteriormente sulle casse del Comune, l’Amministrazione comunale provvederà ad inviare una richiesta di ristoro alla Regione Lazio visto che buona parte dei detriti e rifiuti ammassati sulle spiagge non provengono da Ladispoli ma sono stati trasportati sul nostro arenile dalle forti mareggiate. I lavori si protrarranno per oltre due settimane e inizieranno sul lungomare Marco Polo, una delle zone più colpite dalle mareggiate”.