Ladispoli. Dal 30 marzo nuove modalità di raccolta per particolari utenze non domestiche

LADISPOLI – L’amministrazione comunale informa che dal prossimo lunedì 30 marzo entreranno in vigore a Ladispoli nuove norme per la raccolta porta a porta per particolari utenze non domestiche. Nel dettaglio, la raccolta dell’organico per le sole utenze a somministrazione alimentare, oltre alle raccolte mattutine, sono previste anche le raccolte aggiuntive pomeridiane dalle ore 15:00 il giovedì e venerdì, si ricorda di esporre i contenitori entro e non oltre le ore 15,00. La raccolta imballaggi in vetro per le sole utenze produttrici prevede, oltre alla raccolta mattutina, anche raccolte aggiuntive pomeridiane dalle ore 12:00 il lunedì e sabato. Si ricorda di esporre il contenitore su piano strada entro e non oltre le ore 12:00.

