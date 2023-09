Ladispoli dal 29 Settembre al 1° Novembre presso lo Spazio Performativo Agorà quindicesima edizione del Festival CORRISPONDENZE

LADISPOLI – Dal 29 settembre fino al 1° novembre, presso lo spazio performativo Agorà di Ladispoli (Roma), si svolgerà la quindicesima edizione del Festival CORRISPONDENZE con spettacoli, workshop, mostre dedicati alla danza contemporanea ed eventi speciali.

Ideato nel 2010 con la direzione artistica di Paola Sorressa, performer e coreografa internazionale, direttrice artistica di Mandala Dance Company e organizzatrice di eventi artistico/culturali, la rassegna multidisciplinare è divenuta un appuntamento imperdibile della stagione autunnale, ospitando coreografi, artisti e performer dell’attuale panorama della danza contemporanea italiana. Oltre dieci appuntamenti previsti con spettacoli e tavole rotonde, proposti da note compagnie italiane del panorama italiano: Mandala Dance Company + Estemporada, Atacama + Kinesis, GDO_UDA, Francesca Selva/Con.Cor.D.A., Lost Movement + Larumbe Danza (SPAGNA), ResExtensa + Mandala Dance Company, Uscite di emergenza by Atacama + ARB Dance Company, Movimento In Actor/Con.Cor.D.A., Padova Danza Project.

Dopo la giornata inaugurale del 29 settembre con gli spettacoli Cross Over a cura della MANDALA DANCE COMPANY con la coreografia di Paola Sorressa e Lo stato della materia #ilmutaforme di ESTEMPORADA con la coreografia di Livia Lepri, il 30 settembre il Festival CORRISPONDENZE ospita ANIME della compagnia ATACAMA, con coreografie di Patrizia Cavola e Ivan Truol, e Trumpet di Kinesis, coreografato da Angelo Egarese. Il 1° ottobre va in scena TWEE – il gioco delle coppie di GDO/UDA, coreografato da Ilenia Rossi.

Si continua il 14 ottobre con Pietà per Icaro di Francesca Selva/Con.Cor.D.A. e il 15 ottobre con il doppio appuntamento con la danza internazionale: dalla Spagna arriva il coreografo Juan Torres di LARUMBE Danza con lo spettacolo IN-SIDE, e a seguire “O” della compagnia internazionale Lost Movement, con le coreografie di Nicolò Abbattista e la drammaturgia di Christian Consalvo.

Il 27 ottobre il festival prosegue con Nest: Sound Silence – Partitura in Versi della compagnia ResExtensa, coreografata da Elisa Barucchieri, e con Riti di Passaggio di MANDALA DANCE COMPANY con le coreografie di Paola Sorressa. Il 28 ottobre altro doppio appuntamento con Shame (on you) [estratto di Scylla] della compagnia Uscite di emergenza, con le coreografie di Davide Romeo, e a seguire Camera con vista interna della ARB Dance Company guidata dalla coreografa Ginevra Cecere.

Il 29 ottobre torna in scena a Ladispoli Movimento In Actor/Con.Cor.D.A. con la nuova produzione La Ballata di Colapesce, coreografata da Flavia Bucciero.

Il 30 ottobre la programmazione di Festival CORRISPONDENZE prosegue con la serata finale dedicata a NVED 23 (Nuovi Vettori Evolutivi Danza 2023), progetto di residenza creativa a sostegno della crescita di nuovi talenti coreografici nell’ambito professionale di Mandala Dance Company. Tre aperture al pubblico per altrettanti progetti artistici a cura dei 3 coreografi finalisti selezionati che lavoreranno a stretto contatto con i danzatori di Matrix [Pro] 2023. Il festival si conclude il 1° novembre con Sotto i cieli di Giotto (Le mani degli angeli e Vita Nova 1), con le coreografie di Emanuela Tagliavia e Nicoletta Cabassi della Padova Danza Project.

Da segnalare, tra gli eventi speciali, la mostra fotografica I protagonisti di Corrispondenze 22 che racconta e immortala gli eventi e gli artisti della rassegna attraverso la magia degli scatti di Dino Frattari, e nella giornata del 31 Ottobre il FOCUS sulla Rete Artemide, network internazionale nato nel 2021 composto da 20 donne: coreografe, artiste, performer e direttrici artistiche con l’obiettivo di incentivare il dialogo e il confronto, favorire la coproduzione di spettacoli, realizzare workshop, laboratori e conferenze, condividere nuove pratiche di trasmissione dell’arte, di creazione, formazione e diffusione, mettere in atto pratiche che intervengano per la parità di genere e per la creazione di pari opportunità di azione e ruoli per le donne in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

La novità di questa edizione è la presenza, negli incontri post spettacolo tra compagnie e spettatori, oltre al pubblico pagante, quella di un pubblico di giovani studenti delle Scuole Statali, allievi delle Scuole di Danza locali, e un pubblico “sapiente” (registi, coreografi, docenti, giornalisti) che animerà le tavole rotonde con gli artisti dopo ogni evento stimolando un dibattito costruttivo da vari punti di vista. Le osservazioni più salienti che ne scaturiranno saranno pubblicate sui social il giorno seguente come recensione dell’evento stesso.

Festival CORRISPONDENZE è organizzato da Mandala Dance Company (compagnia supportata dal MiC – Ministero della Cultura), con la direzione artistica di Paola Sorressa con il patrocinio del Comune di Ladispoli, dell’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport_Ente di Promozione Nazionale) e dell’AICS Comitato Regionale Lazio e AICS Comitato Provinciale Roma. Media Partner Campadidanza Dance Magazine; Ufficio Stampa Theatron 2.0.