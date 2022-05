Ladispoli. Dal 1 giugno tornano le strisce blu nella zona del Lungomare

LADISPOLI – Flavia Servizi rende noto che dal primo giugno alla prima domenica di settembre a Ladispoli tornano le strisce blu nelle zone del lungomare (Lungomare Regina Elena – Lungomare Marco Polo – Lungomare Marina di Palo – Via Fregene, dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Santa Severa, dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Santa Marinella, dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Sanremo (lato sinistro), dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare -Via Arenile di Torre Flavia lato destro direzione Roma, dall’intersezione con Via Sanremo fino al civico 1/a).

E’ possibile pagare la sosta delle strisce blu anche con il proprio smartphone grazie all’app Telepass Pay. Il servizio consente di pagare i soli minuti di parcheggio effettivo senza alcun costo aggiuntivo sulla tariffa della sosta. Tutte le auto al servizio di portatori di handicap possono parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu presenti sul territorio comunale (l’originale del contrassegno disabili, in corso di validità, deve essere esposto all’interno del veicolo). Tutti i veicoli ad esclusiva trazione elettrica potranno sostare nelle aree a pagamento senza limitazione di orario. Per usufruire di queste agevolazioni i proprietari dei veicoli elettrici dovranno esporre l’apposito contrassegno che sarà rilasciato, previa richiesta, dalla società Flavia Servizi, gestore dei parcheggi a pagamento a Ladispoli.

Istituito anche abbonamento annuale di 50 euro per i veicoli elettrici/ibridi che permette la sosta senza limitazioni di orario in tutti i parcheggi a pagamento del territorio. Anche in questo caso l’abbonamento dovrà essere esposto all’interno dell’automobile. Tutte le informazioni e la modulistica possono essere scaricate dal sito www.flaviaservizi.it. Tutta la documentazione, debitamente compilata e con eventuale ricevuta di pagamento, può essere inviata a parcheggi@flaviaservizi.it, la consegna del permesso verrà effettuata presso l o Sportello Parcheggi in piazza Rossellini.

I pagamenti possono essere effettuati online o attraverso i punti di pagamento convenzionati (tabaccai, ricevitorie etc). Lo Sportello per eventuale consegna dei documenti e il ritiro dei permessi è attivo in piazza Rossellini il martedì dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 16.30 alle 17:30, il venerdì dalle 11:00 alle 12:30.