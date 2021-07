Ladispoli. Da oggi vietata la vendita di alcolici da asporto dalle 21 alle 7

LADISPOLI – “A partire da oggi, venerdì 9 luglio, a Ladispoli entrerà in vigore l’ordinanza che introduce limitazioni alla vendita da asporto di bevande alcoliche e in contenitori di vetro e limita il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha annunciato di aver firmato l’atto che pone precise limitazioni, fino al 12 settembre, alle attività commerciali di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore dalle ore 21:00 alle ore 7:00. Nella stessa fascia oraria è vietato vendere qualsiasi tipo di bevanda da asporto in contenitori di vetro, anche mediante apparecchi automatici.

“In tutto il territorio di Ladispoli – prosegue il sindaco Grando – dalle ore 21:00 alle ore 7:00, inoltre, sarà vietato consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche quali strade, piazze, arenili pubblici, parchi. Con esclusione ovviamente delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie. Sono misure necessarie per garantire una serena estate a residenti e villeggianti in previsione di una stagione che prevedibilmente vedrà la nostra città ospitare migliaia di vacanzieri con punte elevate di presenze nel fine settimana. Cogliamo l’occasione, in vista della finalissima dei Campionati europei di calcio di domenica 11 luglio, per invitare i cittadini a rispettare le norme del distanziamento e ad indossare la mascherina in caso di eventuali assembramenti anche all’aperto”.