Ladispoli. Da domani apre il nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza

LADISPOLI – Da domani, mercoledì 16 febbraio, aprono le porte di un nuovo presidio della Polizia di Stato sul territorio. Nell’edificio di via Vilnius n.7, ceduto alla Polizia di Stato dall’Amministrazione Comunale di Ladispoli, è stato istituito, alle dipendenze della Questura di Roma, in osservanza del Decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale di Pubblica Sicurezza del 2 ottobre 2020, il Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza “Ladispoli”. Il presidio opererà in una parte del territorio attualmente controllata dal Commissariato Civitavecchia, nello specifico nei Comuni di Ladispoli, Cerveteri, Bracciano e Manziana. Il commissariato di P.S. in via Vilnius sarà un nuovo punto di riferimento per tutta la cittadinanza.

“Sarà possibile presentare istanze di natura amministrativa, depositare esposti, effettuare denunce e chiedere informazioni – informa una nota della Questura di Roma – Nuove pattuglie, con i colori e in borghese, presidieranno il territorio, giá da domani, pronte ad aiutare il cittadino. Verrà garantita, infatti, una costante e continuativa attività di prevenzione e repressione dei reati durante tutte le 24 ore, in tutti giorni della settimana”.

L’ufficio deputato alla ricezione delle denunce sarà operativo ogni giorno con orario 8,00/20,00. Qualora l’utente dovesse sporgere denuncia nella fascia oraria 20.00/08.00 sarà attivo solamente l’ufficio analogo del Commissariato di P.S. Distaccato Civitavecchia.

Gli uffici dove avverrà la ricezione delle pratiche di natura amministrativa, invece, saranno aperti dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-12.30, salvo il giovedì con orario 15.00-18.00.

“Questa nuova importante apertura – commenta la Questura – evidenzia, ancora di più, la vicinanza della Polizia di Stato, ed in particolare della Questura di Roma, ai cittadini e alle loro esigenze. Dal 16 febbraio, infatti, ci sarà un nuovo ufficio di Polizia a cui rivolgersi e nuovi agenti, sul territorio, pronti a garantire sicurezza, in piena sinergia con le altre Forze di Polizia già operative e in stretta collaborazione con le Istituzioni”.

Questo il commento del Sindaco Alessandro Grando: “Il 16 febbraio 2022 è una data storica, che rimarrà per sempre negli annali della nostra città: apre il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ladispoli. Dopo decenni di attesa la nostra città avrà finalmente un presidio della Polizia di Stato, che porterà sul territorio quella maggiore presenza delle Forze dell’Ordine tanto richiesta dai cittadini. A nome della Città di Ladispoli, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato, rivolgo un caloroso messaggio di benvenuto alla Polizia di Stato. Al dottor Federico Zaccaria, che dirigerà il Commissariato di Ladispoli, e a tutti gli agenti che opereranno nella struttura di Via Vilnius, giungano i nostri migliori auguri di buon lavoro”.