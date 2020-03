Ladispoli. Coronavirus: 6 positivi e 78 in isolamento domiciliare

LADISPOLI – Altre tre persone sono state denunciate fino ad ora dalla Polizia locale di Ladispoli nell’ambito dei servizi di sorveglianza organizzati nella giornata odierna.

“Ricordo che, in base all’ordinanza del Ministro della Salute, in vigore fino al 25 marzo, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”, afferma il Sindaco Alessandro Grando, che fornisce anche cifre ufficiali sul contagio da Coronavirus a Ladispoli.

“All’esito di un confronto avvenuto con la Asl, e dall’esame dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive che ci è stato fornito – dichiara il Primo cittadino – risultano attualmente 6 i casi di nostri concittadini positivi al Coronavirus e complessivamente 78 le persone in isolamento domiciliare”.