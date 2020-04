Ladispoli. Continuano senza sosta le donazioni per la città

LADISPOLI – Continuano senza sosta le donazioni per Ladispoli, ieri la multinazionale Leroy Merlin Fiumicino ha donato alla Protezione Civile Comunale delle confezioni di dispositivi di protezione individuale.

“Ringrazio la signora Sonia Antonicelli, Direttrice del punto vendita Leroy Merlin Fiumicino, per la donazione odierna alla Protezione Civile di mascherine, tute, occhiali e gel disinfettante. Un eccezionale gesto di altruismo – sottolinea Miska Morelli, Capo Segreteria del Sindaco incaricato alla Protezione Civile ed alla tutela degli animali e dell’ambiente – che aiuterà a far lavorare in sicurezza tutte le forze di polizia e i numerosi volontari che operano nel territorio. Dopotutto condivisione è una delle parole chiave della multinazionale francese, ed oggi – conclude Morelli – con la condivisione hanno donato un sorriso a tutte quelle persone che da oltre un mese lavorano incessantemente giorno e notte per tutti noi. Merçi Leroy Merlin Fiumicino”.

Due bancali di carote, suddivisi in centinaia di confezioni, andranno inoltre ad arricchire i pacchi contenenti alimenti e destinati ai ladispolani in difficoltà. “Non possiamo che ringraziare Umberto Iavarone, titolare della industria di carote De Micheli. Lunedì pomeriggio – spiega Francesca Lazzeri, assessore al commercio ed attività produttive – insieme ai consiglieri di Fratelli d’Italia, Daniela Marongiu e Giovanni Ardita, al capogruppo Raffaele Cavaliere al Delegato Mimmo De Carolis abbiamo visitato lo stabilimento di via dell’Olmetto dove c’è il cuore pulsante dell’azienda ed abbiamo assistito al confezionamento delle confezioni destinate ai nostri concittadini, e soprattutto abbiamo potuto ringraziare personalmente il signor Iavarone per il gesto generoso”.