Ladispoli. Continua la raccolta alimentare di Aps Litorale Nord

LADISPOLI – Non si ferma la raccolta presso le attività commerciali e agricole del territorio e la distribuzione delle eccedenze alimentari ai bisognosi coordinata dall’Associazione di Promozione Sociale APS Litorale Nord.

A questi generosi operatori, che nonostante la difficile contingenza continuano a donare, va il sentito ringraziamento congiunto dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione e il sincero apprezzamento per il forte segnale di solidarietà che essi danno ai cittadini in situazioni disagiate e a tutta la nostra città, anche in questa triste e complicata emergenza per tutti.

Un ringraziamento congiunto va alla Croce Rossa – Comitato S, Severa e S. Marinella anche per la redistribuzione dei pacchi alle famiglie e alla collaborazione di Caritas Diocesi Porto S. Rufina per il prezioso contributo di entrambi gli enti alle operazioni, che non si ferma neanche davanti al Covid19.

“Questo è il momento in cui i nostri imprenditori stanno dimostrando quanto vale per loro il senso di appartenenza a una Comunità e l’affetto per la nostra città – ha dichiarato l’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione Francesca Lazzeri – A tutti loro va la nostra riconoscenza”.