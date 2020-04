Ladispoli. Consegne a domicilio, i negozi cittadini a casa tua

LADISPOLI – Il Comune di Ladispoli, al fine di agevolare e promuovere il commercio all’interno della nostra città in un momento tanto particolare e con l’intento di poter fornire al contempo un ulteriore servizio ai cittadini impossibilitati a uscire dalle proprie abitazioni, ha attivato, sul proprio sito internet istituzionale, una pagina web dedicata a tutti i negozi del nostro territorio che svolgono il servizio di consegna a domicilio dei propri prodotti.

“Vogliamo offrire un supporto pratico per mettere in comunicazione, anche se a distanza, cittadini e attività commerciali. Desideriamo – dichiara l’assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, Francesca Lazzeri – far rinascere il commercio della nostra città e aiutare le persone più deboli o sole ad accedere a quei prodotti di cui si stanno magari privando. Metteremo a disposizione di tutti i cittadini un elenco completo e diviso per settore merceologico delle attività commerciali di Ladispoli che possono portare direttamente a domicilio i propri prodotti, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria sia per il confezionamento che per il trasporto. Sarà un lavoro di squadra – sottolinea l’Assessore Lazzeri – in cui ognuno di noi diverrà l’artefice della ripresa della nostra amata città.”

Si ricorda, infatti, che per il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, radio e telefono, ad oggi, salvo diversa espressa indicazione che dovesse pervenire dal Governo, è possibile effettuare la consegna a domicilio (non la vendita a domicilio) purché si rispettino le prescrizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria.

A tale proposito, l’Amministrazione comunale ha deciso di raccogliere in un elenco che metterà a disposizione di tutti i cittadini i nominativi e i rispettivi contatti degli esercizi commerciali e artigianali che garantiscono la consegna a domicilio, non solo di generi alimentari come la spesa, cibi pronti, ma anche farmacia e qualsiasi altra attività, garantendo sempre il rispetto delle misure dettate dal DPCM.

Le attività commerciali di Ladispoli che volessero aderire potranno inviare una e-mail all’indirizzo assessorato.commercio@comunediladispoli.it, come meglio indicato nella pagina web https://www.comunediladispoli.it/consegne-a-domicilio-i-negozi-di-ladispoli-a-casa-tua in cui saranno indicate tutte le informazioni occorrenti.