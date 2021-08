Ladispoli. Concorso Polizia Locale, le modalità di accesso alla prova preselettiva

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale in merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato di agente di Polizia locale – categoria c – posizione economica c/1, rende noto che ai sensi del Decreto Legge 105 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anche per l’accesso ai concorsi pubblici è stabilito l’obbligo del Green Pass.

Pertanto, a modifica dell’ultimo capoverso del punto 4 dell’avviso del 19 luglio 2021, sarà possibile partecipare al concorso per la copertura di sei posti di agente di Polizia locale solo in possesso della certificazione prevista dalla normativa.

Per visionare l’avviso https://www.comunediladispoli.it/concorso-polizia-locale-le-modalita-di-accesso-alla-prova-preselettiva/notizia