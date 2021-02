Ladispoli. Concorso per agenti di Polizia locale, Moretti: “Nessun conflitto di interessi”

LADISPOLI – “Un percorso trasparente con documenti accessibili a tutti, così viene gestito il concorso per l’assunzione di sei nuovi agenti di polizia locale. Chiunque volesse saperne di più, in particolare se fosse una forza politica rappresentata in Consiglio Comunale, non dovrebbe far altro che chiedere informazioni all’ufficio personale del Comune per ricevere una risposta in tempo reale”. Con queste parole Filippo Moretti, consigliere delegato al personale è intervenuto in merito al concorso per sei agenti di Polizia locale.

“Ma pare che una procedura così semplice – ha proseguito Moretti – sia al di fuori dalle capacità di chi, utilizzando il condizionale a piene mani, preferisce avanzare infondati e meschini dubbi sulla legittimità del concorso senza avere prima acquisito corrette informazioni. Chiariamo allora che attualmente tra i candidati non ne compare nessuno che abbia conflitti di interesse a causa di incarichi pubblici, che la commissione è pienamente legittima e qualificata ed è stata nominata in base ai regolamenti vigenti. Tutte notizie facilmente reperibili per chi sia in grado di svolgere correttamente ed efficacemente il proprio ruolo politico”.

“Approfittiamo di questo chiarimento – ha concluso Moretti – per informare nuovamente i candidati che sono in attesa di essere esaminati che, sebbene le attuali misure antiCovid previste dal Governo pongano grosse limitazioni pratiche all’espletamento dei concorsi, l’Amministrazione è comunque impegnata a trovare una via per avviare le selezioni prima possibile, garantendo condizioni di sicurezza sanitaria”.