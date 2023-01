Ladispoli Comune Amico di Banca delle Visite

LADISPOLI – Il Comune di Ladispoli ottiene l’Attestato di Comune Amico di Banca delle Visite Onlus, la Fondazione attiva su tutto il territorio nazionale che si occupa di sostenere i costi di prestazioni mediche ed esami diagnostici a favore di persone in difficoltà che non possono permettersi di pagare visite private, né possono attendere i tempi spesso lunghi della sanità pubblica per ottenere un appuntamento.

La collaborazione è stata instaurata da alcuni mesi nel quali il Comune aveva avuto modo di conoscere l’iniziativa ed aveva messo in relazione la fondazione con il proprio apparato dei servizi sociali affinchè si potesse avere un aiuto nei casi di maggior difficoltà.

È così che sono già state erogate una ventina di visite, per un contributo di quasi 2.000€ già pagati dalla Onlus a favore degli utenti che hanno potuto beneficiare di visite ed esami in tempi brevi, a fronte di una spesa che non si sarebbero potuti permettere.

La collaborazione con i referenti dei servizi sociali, la Fondazione e le strutture sanitarie sul territorio che hanno dato la disponibilità a fornire visite a costi calmierati e in alcuni casi gratuite, hanno potuto far posare questa prima ‘pietra’ e rendere fattivo l’accordo sottoscritto dal Comune da alcuni mesi.

L’obiettivo è aumentare le prestazioni con la divulgazione dell’iniziativa con l’auspicio che da questa prima attività sul territorio possa scaturire una rete solidale sempre più corposa e si possa intervenire tempestivamente nei casi di bisogno per sostenere più utenti possibili, dove chi può, dona, e chi ha bisogno non abbia timore a chiedere aiuto.

Delle prestazioni erogate in questa zona, una buona parte ha riguardato visite ed esami dell’area cardiologica, seguite da richieste negli ambiti più svariati, dall’area oculistica alla ginecologica, angiologica, fisiatrica, odontoiatrica, remautologica, alcune ecografie e risonanze magnetiche.

Il circuito solidale, attivo su tutto il territorio nazionale dal 2017 con la mission di facilitare l’accesso alla Salute anche per chi vive in condizioni di disagio economico e familiare, rappresenta di fatto un concreto aiuto per la comunità, nel rispetto della dignità dell’individuo e per promuovere la cultura della Prevenzione anche tra le fasce più deboli.

In questo senso, il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha personalmente ringraziato i rappresentanti di “Banca delle Visite” per il sostegno offerto alla nostra comunità, in particolare ai meno abbienti, impegnandosi a sensibilizzare tutte le imprese e le strutture sanitarie del territorio a dare il proprio contributo partecipando a questa importantissima iniziativa che, dopo essere stata avviata, ha la necessità di essere sostenuta e, soprattutto, estesa.

I cittadini stessi, privati e aziende che vogliano sostenere questa attività a favore del proprio municipio, possono seguire le indicazioni riportate sul sito www.bancadellevisite.it alla sezione FAI UNA DONAZIONE, così come devolvere il 5×1000 a Banca delle Visite Onlus indicando nella propria dichiarazione il CF: 97855500589.

Per informazioni su Banca delle visite Onlus: www.bancadellevisite.it