Ladispoli. Centro vaccinale di via Trapani: superate le 10.000 somministrazioni

LADISPOLI – “Venerdì 11 giugno al Centro vaccinale di via Trapani abbiamo superato la soglia delle diecimila somministrazioni e da lunedì prossimo dovremmo passare alle oltre 500 inoculazioni quotidiane”. Con queste parole il delegato alla sanità, Pasquale Raia, ha comunicato il risultato ottenuto dall’apertura della struttura, lo scorso primo maggio.

“L’Amministrazione comunale del sindaco Grando – ha proseguito Raia – consapevole dell’importanza della campagna vaccinale ha fortemente voluto questa struttura ospitata all’interno del Centro Anziani di via Trapani e realizzata in collaborazione con la Asl Rm4 e il sindacato dei medici di base SMI. Un presidio che sta diventando sempre più un punto di riferimento della campagna vaccinale anti Covid di tutto il Lazio. Un ringraziamento particolare ai medici ed agli infermieri della Asl e a tutti i volontari della Protezione Civile Comunale, di C.I.S.O.M Tuscia dei Cavalieri di Malta, di UNPPE sezione di Ladispoli, di Nuova Acropoli, del personale del Centro Anziani, di Assovoce, di Volontari per Ladispoli e di Insieme per Ladispoli che quotidianamente assistono i cittadini che si recano al Centro vaccinale. Invito i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale, solo così riusciremo finalmente a vedere la luce alla fine del tunnel” .