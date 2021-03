Ladispoli. Cambio di residenza, ora si può fare on line

LADISPOLI – “Una novità che va nel senso di semplificare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione”. Con queste parole l’assessore ai servizi demografici, Fiovo Bitti, ha annunciato che sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli, è disponibile la procedura per la compilazione e l’invio del modulo relativo a tutte le pratiche per le richieste di residenza.

“Il tempo stimato per effettuare tutta la procedura – ha proseguito Bitti – è di 15 minuti. Accedendo al servizio, individuabile in un banner nella colonna di sinistra del sito istituzionale del comune di Ladispoli (www.comunediladispoli.it) con la dicitura “Cambio di residenza” all’interessato viene richiesto, in base al proprio status di cittadino italiano, comunitario o non comunitario, di preparare la documentazione in formato digitale. Cliccando in basso sul tasto Procedi, si avvia il primo dei nove passaggi al termine dei quali il cittadino potrà scaricare la dichiarazione di residenza compilata e inviarla via Pec, e-mail, con firma digitale, per raccomandata o via fax. Benché possibile per legge, si sconsiglia comunque l’utilizzo del fax per questioni di nitidezza”.

https://www.comunediladispoli.it/dichiarazione-di-residenza.php