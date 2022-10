Ladispoli Attiva: “Vicolo Pienza: traffico già in tilt, ma l’amministrazione procede spedita con il parcheggio multipiano”

LADISPOLI – “Continuano i disagi alla viabilità all’incrocio tra vicolo Pienza e via Taranto ma l’amministrazione sembra non accorgersene”. A denunciarlo è il movimento civico Ladispoli Attiva, che segnala l’ennesimo ingorgo verificatosi questa mattina nella zona.

“A rimanere bloccato – affermano da Ladispoli Attiva – questa volta un tir merci che ha reso necessario l’intervento di polizia locale e carabinieri per risolvere la situazione. Numerosi gli episodi simili nelle ultime settimane, circa dieci giorni fa ad essere coinvolto è stato un autobus Seatur che ha dovuto sospendere la corsa causando non pochi disagi all’utenza. Ci chiediamo come sia possibile pensare che ad un incrocio così problematico possa essere aggiunto il traffico di un parcheggio multipiano da oltre 300 posti; e ci domandiamo secondo quali criteri l’amministrazione sostiene che un’opera simile comporterebbe un alleggerimento del traffico veicolare. Nonostante gli evidenti limiti del progetto ed il mancato coinvolgimento dei residenti nella pianificazione, l’amministrazione si mostra però risoluta nel procedere. Durante lo scorso consiglio comunale infatti in una delibera è stato approvato un aggiornamento al piano dei lavori pubblici 2022-2024 nel quale il parcheggio di Vicolo Pienza è stato programmato come opera da realizzare”.