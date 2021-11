Ladispoli Attiva: “Il 20 e 21 novembre dona un libro in piazza Rossellini “.

LADISPOLI – Sabato 20 e domenica 21 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, Ladispoli Attiva sarà in piazza Rossellini per dare vita a “Libri In Piazza”, l’iniziativa a sostegno del progetto della Biblioteca diffusa dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone.

“Il futuro della nostra – affermano gli esponenti di Ladispoli Attiva – città dipende dai giovani tanto quanto dalla loro cultura. La scuola è altresì elemento fondamentale nella formazione dell’individuo ma anche fondamento e pilastro della collettività. Per questo motivo crediamo che il progetto della biblioteca diffusa contribuisca a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della lettura, dei libri e aiuti a sostenere il valore della cultura tra i più giovani. Chiediamo pertanto a chiunque abbia libri di cui vuole disfarsi, o che preferisce cedere anziché lasciar ammuffire in vecchi scatoloni, di portarli in piazza per donarli e restituirgli nuova vita. Saremo infatti presenti con un gazebo informativo adibito per la raccolta, dove ci metteremo a disposizione dei cittadini per parlare e discutere di cultura e del futuro della nostra città. Al termine dell’iniziativa tutti i libri raccolti verranno consegnati di persona all’Istituto Comprensivo Corrado Melone e inseriti direttamente all’interno della biblioteca. Leggendo si diventa liberi! Dona un libro. Attiva il futuro”.