Ladispoli Attiva: “Emergenza Covid, Grando Bocciato”

LADISPOLI – Da “Ladispoli Attiva” riceviamo e pubblichiamo:

“Nel Lazio siamo da una settimana in zona rossa e Ladispoli è attualmente maglia nera Covid nella nostra Asl, ritrovandosi ad oggi con 367 casi di positività accertata e un numero imprecisato di persone poste in isolamento fiduciario.

Al momento constatiamo l’assenza di azioni concrete a contrasto dell’emergenza da parte dell’amministrazione comunale. Al contrario abbiamo assistito solo a dichiarazioni negazioniste di un consigliere; o peggio ancora al mega assembramento organizzato dal sindaco lo scorso 27 febbraio per inaugurare – con la pandemia in ascesa – il nuovo parco giochi di Piazza Domitilla.

Ci auguriamo che, il prima possibile, qualcuno da palazzo Falcone batta un colpo e ci spieghi quali strategie e strumenti saranno predisposti per intervenire su questo trend.

Auspichiamo ad esempio ordinanze in materia di contenimento preventivo, campagne di sensibilizzazione sull’emergenza sanitaria in corso e l’aumento dei controlli anti assembramento, magari implementando attraverso il COC – Centro Operativo Comunale (sarà stato mai reso operativo?) il servizio di polizia e di tutte le altre forze in campo a difesa della salute pubblica locale.

P.s. Il sindaco Grando potrebbe prendere ad esempio il Comune di Fiumicino dove il COC è stato un utilissimo strumento per la gestione a livello comunale della pandemia”.

Ladispoli Attiva