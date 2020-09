Ladispoli. Associazioni e cittadini uniti per il giardino “Angelo Vassallo”

LADISPOLI – Da associazioni e cittadini di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo:

“Di recente a Ladispoli varie associazioni e cittadini hanno siglato tra di loro un accordo per continuare a prendersi cura del giardino di viale Mediterraneo intitolato ad Angelo Vassallo, il Sindaco-pescatore difensore della legalità e dell’ambiente ucciso 10 anni fa. Per dovere di cronaca ricordiamo che l’area ha visto la partecipazione di cittadini sin dal 2011, lato via delle viole, negli ultimi 4 anni sono stati messi a dimora nell’area molti alberelli, in gran parte querce, attraverso l’iniziativa “Marcia degli Alberi” che quest’anno giunge alla 5a edizione.

Inoltre di recente una porzione dell’area è stata assegnata all’Associazione Nuove Frontiere, genitori di ragazzi disabili, che ha cominciato a collaborare con alcuni dei loro ragazzi.

L’area ha subìto di recente un’ulteriore trasformazione: nell’ex Centro di Aggregazione Giovanile è stata spostata la sede della Polizia Municipale e sempre nella stessa area è in fase di completamento la nuova Caserma dei Carabinieri.

In tutti questi anni volontari e cittadini, con non poche difficoltà, hanno curato l’area verde, piccole manutenzioni, pulizia, innaffiatura cadenzata in particolar modo nei mesi estivi.

L’accordo sottoscritto esprime non solo la volontà di proteggere questo piccolo ‘polmone verde’ ma di proseguire nella riqualificazione dell’area prevedendo nel tempo la messa a dimora di altre alberature, ove necessario, piccole opere quali panchine, percorsi all’interno

dell’area, mantenere il decoro dell’area e l’accesso a tutti i cittadini.

Promuovere e sviluppare eventuali progetti condivisi per la riqualificazione dell’area, con il coinvolgimento di tutti, progettare iniziative di aggregazione che veda anche l’integrazione dei ragazzi diversamente abili, momenti di arricchimento e partecipazione per tutti i cittadini”.

Nota sottoscritta da: Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, Libera (presidio Ladispoli Cerveteri), Scuolambiente, Nuove Frontiere onlus, Comitato Rifiuti Zero Ladispoli, Humanitas, Piccolo Fiore onlus, Parrocchia Sacro Cuore, MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici), Interpolis, CORITA, Natura per tutti onlus, Animo onlus, Lipu Civitavecchia – Monti della Tolfa, AVO Ladispoli, Verdemarino, Auser Cerveteri.