Ladispoli. Ardita: “La costruzione di un Ospedale unisce il nostro comune con Cerveteri”

LADISPOLI – “Abbiamo appreso con gioia la mozione presentata dal consigliere Maurizio Falconi al comune di Cerveteri di proporre l’apertura di ospedale tra Ladispoli e Cerveteri”.

Le parole sono del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giovanni Ardita, che ha commentato la notizia della presa di posizione di Cerveteri in un progetto che riguarda l’assistenza sanitaria di decine di migliaia di persone.

“E’ sicuramente un altro passo importante – prosegue Ardita – perché per la prima volta le due amministrazioni presenteranno alla Regione Lazio una mozione unica con un atto ufficiale di delibera di Consiglio comunale per iniziare un percorso serio e veritiero supportato da documenti e atti amministrativi. Sappiamo di avere davanti un percorso molto difficile, ma vogliamo lavorare per arrivare alla realizzazione di un Ospedale per due città che vantano 90 mila abitanti che in estate si triplicano. Insieme Ladispoli e Cerveteri contano più residenti di Civitavecchia e della provincia di Viterbo. Ci complimentiamo con il collega Maurizio Falconi del comune di Cerveteri che ha sottolineato come la realizzazione di un presidio ospedaliero risponderebbe alla primaria esigenza dei cittadini pazienti di disporre di una struttura sanitaria efficiente e di eccellenza sul territorio a cui affidare la propria salute. L’argomento dell’Ospedale da anni è stato al centro dell’attenzione di realtà importanti come l’Associazione Donna del Presidente Maria Teresa Corrao che ha raccolto molte firme per sensibilizzare le due amministrazioni, così come il coordinatore Angelo Bernabei responsabile del Codacons, il vero collante tra i due comuni per un progetto a cui ha sempre creduto con passione e con molto impegno”.

“Sicuramente prenderemo spunto della mozione presentata dal consigliere Maurizio Falconi per perfezionare l’atto che discuteremo molto presto, a conferma che la salute dei cittadini non ha colore politico e due amministrazioni così diverse possono collaborare per un progetto fondamentale per tutta la popolazione. Le mozioni – conclude Ardita – saranno inviate al Presidente della Regione Lazio e al Ministro della Salute con la proposta di inserire nel Piano Sanitario Regionale la realizzazione di un Ospedale nel territorio del Distretto sanitario 2 di Ladispoli e Cerveteri”.