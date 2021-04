Ladispoli. Approvato il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale

LADISPOLI – “Da questo anno la Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e l’Imposta Comunale sulla Pubblicità, in ottemperanza da quanto previsto per legge, sono state sostituite dal Canone Unico Patrimoniale”. Con queste l’assessore al bilancio, Claudio Aronica, ha commentato l’approvazione dal parte del Consiglio comunale, nella seduta dello scorso 31 marzo, del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

“Questo documento – ha proseguito Aronica – regola sia il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Ladispoli, che l’applicazione della relativa tassa. Voglio subito tranquillizzare i cittadini sul fatto che non ci saranno aumenti e il canone è comprensivo di ogni tassa prevista dalle norme di legge. Inoltre, in Commissione e su indicazione del sindaco Grando, abbiamo lasciato invariate le zone di Ladispoli. Avremmo potuto considerare la zona centrale commercialmente più appetibile e, quindi, aumentare il canone di occupazione, ma abbiamo ritenuto più opportuno mantenere le due zone così come sono già da diversi anni. In questi giorni, inoltre la Giunta ha approvato le tariffe dell’imposta Unica Patrimoniale”.

Più in particolare il Canone Unico Patrimoniale riguarda:

l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;.

la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il pagamento del Canone per il 2021 deve essere effettuato entro il 30 giugno.

Per tutte le informazioni è possibile contattare 06/99231415 – 334

Per visionare il Regolamento https://www.comunediladispoli.it/aronica-approvato-il-regolamento-del-canone-unico-patrimoniale/notizia