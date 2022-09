Ladispoli. Approvata la mozione del PD per lo studio di fattibilità di un parcheggio a monte della ferrovia

LADISPOLI – Dal Gruppo consiliare del Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo:

“Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale è stata approvata una mozione che impegna l’Amministrazione a redigere uno studio di fattibilità per la realizzazione di un grande parcheggio nell’ area posta a monte della ferrovia e già in parte occupata dal parcheggio costruito anni fa dall’ ex-Provincia.

La mozione era stata proposta dal gruppo consiliare del PD ed è stata approvata all’unanimità.

Nella discussione che ha preceduto la votazione le opposizioni avevano criticato la scelta della Giunta di puntare ad un parcheggio multipiano (per una spesa di 5 milioni ed un’altezza di 4 piani) nell’area di vicolo Pienza.

L’ipotesi di vicolo Pienza ha suscitato naturalmente allarme negli abitanti degli appartamenti della zona che avrebbero il grande multipiano a pochi metri dalle finestre.

Questo il testo della mozione approvata:

“SI PROPONE

La redazione di uno studio di fattibilità volto:

– All’ampliamento del parcheggio di scambio già esistente a monte della ferrovia coprendolo con pannelli fotovoltaici.

– Alla realizzazione di un tunnel di collegamento sotto il cavalcaferrovia per unire con un tragitto di 150 metri il parcheggio con il Piazzale della Stazione e l’inizio di Viale Italia. In questo modo il traffico delle macchine da parcheggiare non entrerebbe nel centro urbano intasandolo ancora di più, il parcheggio sarebbe gratuito e rimarrebbero disponibili, ugualmente gratuiti, i parcheggi attuali di Vicolo Pienza.”

approvata all’unanimità su proposta del gruppo consiliare del PD”.

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”