Ladispoli. Appello alle sartorie per realizzare mascherine

LADISPOLI – Le sartorie di Ladispoli scendano in campo per realizzare le mascherine in stoffa. E’ l’appello lanciato dall’assessore al commercio, attività produttive, servizi informatici, servizi anagrafici e comunicazione, Francesca Lazzeri che sottolinea “Le mascherine monouso sono introvabili o reperibili a prezzi per molti inaccessibili. Faccio appello agli artigiani locali, ai sarti, che si attivino per realizzarle in cotone, così da poter essere lavate, sterilizzate e riutilizzate all’infinito. Al tempo stesso li invito a fissare un ‘prezzo sociale’, accessibile a tutti, lontano da speculazioni e sciacallaggi che invito a segnalare alle forze di polizia qualora si verificassero. Sono certa – conclude l’assessore Lazzeri – che le sartorie cittadine sapranno raccogliere questo invito. E’ il momento di unire le forze per vincere tutti insieme questa battaglia. Forza Ladispoli, #celafaremo.”

