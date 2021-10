Ladispoli ancora una volta set cinematografico

LADISPOLI – Si sono svolte nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 le riprese del nuovo film di Luca Miniero dal titolo “Tutti a bordo”.

Si tratta di una commedia cinematografica “on the road” spiritosa e surreale caratterizzata da molte situazioni divertenti ed interpretata da un cast di notevole risonanza nell’attuale panorama del cinema italiano: Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), Massimo Ceccherini, Carlo Buccirosso, Stefano Fresi, Giulia Michelin e tanti altri.

Il Comune di Ladispoli ha immediatamente accolto la richiesta presentata della società di produzione del film che ha dovuto interrompere le riprese del film che stavano realizzando a Roma in quanto, per motivi di sicurezza nazionale, sono state sospese tutte le attività previste in occasione della riunione del G20.

Le riprese hanno interessato tre zone della città: l’anello stradale dell’area industriale, il cavalcaferrovia “8 novembre 1989” e il tratto di strada che dalla stazione di Palo laziale porta verso l’Hotel “Posta Vecchia”.

“Il film ‘Tutti a Bordo’ si aggiunge alla lunga lista di film girati a Ladispoli confermando la sua vocazione di ‘set cinematografico per eccellenza’. – dichiara l’Assessore alla Cultura Marco Milani – Ringrazio soprattutto il Comandante della Polizia Locale Sergio Blasi e la Dottoressa Annalisa Burattini che hanno immediatamente preso in carico la richiesta della produzione cinematografica permettendo le riprese anche con un brevissimo preavviso”.