Ladispoli. “Altrimenti ci arrabbiamo (noi ambientalisti)”

LADISPOLI – E’ con grande sconcerto e preoccupazione che i volontari dell’Associazione Scuolambiente Odv e Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord apprendono la notizia dell’allestimento di un imponente set cinematografico nell’Oasi Naturale di Torre Flavia, più precisamente nell’area adiacente all’entrata principale denominata “Il Sentiero dei pescatori”.

Sono due gli ordini di problemi che secondo le Associazioni emergono. “Il primo è di opportunità: anche con le migliori intenzioni infatti sarà difficile non turbare il delicato equilibrio biologico che con tanta cura i volontari hanno negli anni contribuito a preservare. Il set infatti, secondo le anticipazioni di stampa, prevede l’istallazione di un Circo con la partecipazione, oltre che di un gran numero di persone, anche di un certo numero di animali esotici tra cui alcuni elefanti. E’ facile presumere che questa istallazione durerà più di qualche giorno dunque è possibile immaginare che il tutto stazionerà nell’Area protetta di Torre Flavia almeno per alcune settimane con conseguente inevitabile inquinamento acustico e ambientale. Il secondo motivo di preoccupazione è di ordine amministrativo. Chiediamo e chiederemo formalmente a tutti gli enti competenti: sono state concesse tutte le autorizzazioni necessarie? Come e da chi verranno gestiti i rifiuti? Lo scarico delle acque? Si può presupporre che l’istallazione di un set sia di fatto come un piccolo villaggio o un campeggio. Che necessiti quindi di una serie di strutture di supporto. Tutto questo è stato previsto? E’ stato autorizzato?”.

“Crediamo che i cittadini abbiano il diritto di sapere – concludono le due associazioni – e che soprattutto abbiano il diritto di non veder compromessa un’area così importante per la città. Il set ha una durata limitata i cittadini di Ladispoli resteranno a raccogliere eventuali danni di una gestione del territorio che si teme sia piuttosto improvvisata”.