Ladispoli. Al via il taglio delle erbe infestanti

LADISPOLI -A Al via il taglio delle erbe infestanti a Ladispoli. Dopo lo stop a causa dell’emergenza sanitaria Covid19 sono partite in città le operazioni di manutenzione volte a garantire a residenti e turisti un ambiente sano e pulito. Le attività, che saranno portate avanti da Tekneko, società che gestisce il servizio d’igiene urbana.

“Grazie al piano messo a disposizione da Tekneko sono state programmate le attività per fare in modo che tutto sia svolto in modo veloce”, ha commentato il consigliere con delega all’Igiene urbana del Comune di Ladispoli Carmelo Augello. “La polizia locale ha istituito il divieto di sosta temporaneo in modo da far lavorare gli operai Tekneko possano lavorare in sicurezza e velocemente. Il nostro intento è di fare in modo che la città sia sempre accogliente e pulita e per questo stiamo facendo in modo che tutto sia pronto per la bella stagione”.

Nella determina è stato precisato che a partire dalle 7 del mattino e fino alla fine dei lavori e? vietata la sosta di tutti i veicoli nei tratti interessati ai lavori di pulizia. Le strade interessate saranno segnalate 48 ore prima di ogni intervento.