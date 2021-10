Ladispoli. Al via i lavori di riqualificazione del parco giochi di via Ancona

LADISPOLI – “Prosegue l’opera di riqualificazione dei parchi giochi di Ladispoli. Questa mattina sono iniziati i lavoro di ristrutturazione ed ammodernamento dello spazio verde tra via Ancona e via Trieste dove saranno installati giochi per bambini moderni e sicuri, sarà posizionata la pavimentazione anti trauma all’interno del progetto di rilancio dell’intera area verde nel centro della città”.

A parlare è l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, che ha annunciato il nuovo intervento dell’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando per riportare a nuova vita gli spazi verdi di Ladispoli.

“Ora che la pandemia sta allentando la presa e stiamo tornando gradualmente alla normalità – prosegue l’assessore De Santis – i parchi giochi rappresentano una delle aree di aggregazione più frequentate dalle famiglie e dai bambini dopo tanti mesi di restrizioni e divieti. L’avvio dei lavori nell’area di via Ancora è l’ennesimo passo in avanti compiuto dal Comune per permettere ai cittadini di trascorrere del tempo all’aria aperta dove i bimbi possano giocare nella massima sicurezza. Così come avvenuto negli altri parchi giochi le scorse settimane, saranno sostituiti scivoli, altalene e tutte le attrezzature che risentivano dell’usura del tempo. Entro poche settimane, maltempo permettendo, le mamme potranno portare a giocare i figli in un parco moderno, funzionale e ovviamente inclusivo”.

Da quando il rallentamento della pandemia lo ha permesso, l’amministrazione comunale ha riqualificato i parchi giochi di largo del Verrocchio, via Palo Laziale, piazza Domitilla, piazza De Michelis, via Odescalchi, viale Europa.