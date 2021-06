Ladispoli. Adottato il nuovo Regolamento edilizio

LADISPOLI – “L’esigenza di dotare Ladispoli di un nuovo Regolamento Edilizio è nata dalla necessità di avere uno strumento che rispecchi non solo le esigenze attuali della nostra città, quello precedente risale al 2006, ma sia in regola con le norme sovraordinate dettate dallo Stato e della Regione Lazio”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che il Consiglio comunale ha adottato il nuovo Regolamento che sarà sottoposto al vaglio della Città Metropolitana, la quale avrà 60 giorni per rispondere ed inviare eventuali osservazioni e precisazioni che, in seguito, il Comune dovrà controdedurre. Trascorso questo periodo, con un atto successivo, il nuovo Regolamento Edilizio potrà essere approvato definitivamente.

“Ci tengo a sottolineare – ha proseguito Grando – che nella stesura del regolamento abbiamo voluto coinvolgere anche i tecnici del territorio. E’ stato un percorso lungo ma questo passaggio era una fondamentale per una avere uno strumento che rispecchiasse, grazie al confronto con i tecnici, le esigenze della nostra città. In questo regolamento, inoltre, c’è stata un’attenzione particolare alla questione relativa all’efficientamento energetico degli edifici e all’utilizzo delle fonti rinnovabili. È stata introdotta anche la possibilità di realizzare una serra bioclimatica, in linea con quanto disposto dalla legge regionale di riferimento”.