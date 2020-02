Ladispoli. Acqua, Porrello presenta interrogazione in Regione per revocare il commissariamento

LADISPOLI – Il Consigliere regionale del M5S Devid Porrello ha protocollato un’interrogazione per conoscere le intenzioni dell’amministrazione regionale in merito al ritiro della delibera di giunta del 27 dicembre 2019 con la quale la Regione Lazio ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Ladispoli per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico.

“Ciò che è emerso dal consiglio comunale che si è svolto qualche giorno fa – spiega Porrello – è che l’opzione del commissariamento è da scongiurare ad ogni costo, ribadendo l’intenzione di proseguire con l’interlocuzione con ACEA per ottemperare agli obblighi di legge per il trasferimento del servizio idrico, garantendo il giusto riconoscimento in termini di efficienza ed economicità per gli utenti. Va ricordato che la delibera di giunta non ha ancora prodotto i suoi effetti definitivi, in quanto è prima necessario il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e solo successivamente si provvederà alla nomina del Commissario ad acta. L’amministrazione regionale è ancora in tempo per tornare sui suoi passi, permettendo così alla comunità di Ladispoli di discutere del passaggio a condizioni più vantaggiose evitandone il commissariamento, lo metta nero su bianco rispondendo velocemente al mio atto”.