Ladispoli. 700.000 euro per la riqualificazione della scuola di via Anzio

LADISPOLI – È stata approvata ieri dalla Giunta comunale una importante variazione di bilancio per lo stanziamento dei fondi necessari per la ristrutturazione del plesso scolastico di via Lazio.

Nello specifico i lavori riguarderanno l’intera facciata dell’edificio e il cortile esterno, che sarà completamente pavimentato e messo in sicurezza.

“I genitori dei piccoli alunni chiedevano da tempo un intervento di riqualificazione della scuola e come Amministrazione comunale avevamo preso l’impegno di intervenire il prima possibile”, dichiara il Sindaco Alessandro Grando.

