La Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne all’IC Piazzale della Gioventù di Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Bellissimo e partecipato evento, organizzato dall’ Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù nel Palazzetto dello Sport per celebrare la Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne. Ad aprire la mattinata è stata la Dirigente Scolastica dott.ssa Velia Ceccarelli che ha dato il benvenuto alle molte famiglie presenti e alle consigliere, una rappresentanza tutta al femminile dell’Amministrazione Comunale, la Vicesindaco Roberta Gaetani, le consigliere Fratarcangeli e Ferullo, nonché la Consulta delle Donne. Subito sono seguiti una serie di interventi musicali, coreografici e teatrali realizzati dagli studenti delle classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado Carducci introdotti e presentati dalla professoressa Filly Muto, direttrice artistica di tutto l’evento. Qualche momento di commozione e moltissimi applausi per l’impegno di tutti gli studenti e dei docenti che li hanno preparati e guidati nelle diverse performance. Alla manifestazione ha partecipato anche la classe 5° del Liceo Scientifico Galilei con due monologhi tratti da “Ferite a morte” di Serena Dandini. “Al di la delle esibizioni” ha detto la professoressa Muto “il percorso che abbiamo fatto con questi studenti è stato importante. I ragazzi hanno approfondito i temi e hanno sentito dentro di loro l’importanza di quello che dicevano e rappresentavano, so che sarà il loro patrimonio, che lo porteranno con loro”. La dirigente Scolastica Velia Ceccarelli si è congratulata con tutti i docenti, gli studenti e le famiglie che hanno partecipato numerose. “Questi sono momenti importanti, che creano comunità. Abbiamo avuto in settimana diversi interventi dai più piccoli, alla primaria fino alla giornata di oggi con le terze medie, con interventi mirati e calibrati per le diverse età. Siamo molto soddisfatti di come i bambini e i ragazzi hanno partecipato” Conclude la preside Ceccarelli