“Io Amo Santa Marinella”: “Forza Italia blinda Tidei: accordo politico o spartizione di potere?”

Ormai non ci sono più dubbi: Forza Italia è ufficialmente parte della Giunta Tidei. Se, come dichiarano i rappresentanti azzurri, Gino Vinaccia è un esponente di FI, allora è evidente che il partito fondato da Berlusconi non solo sostiene, ma blinda politicamente il Sindaco Tidei.

“Questa mossa ha due risvolti chiari: il primo è quello di garantire la sopravvivenza di una maggioranza ormai debole e appesa alle scelte di Forza Italia; il secondo, è che tutto lascia pensare che questo sostegno non sia gratuito. L’ormai scontata nomina di Bruno Ricci a Direttore Generale della Santa Marinella Servizi sembra confermare il quadro di una spartizione di incarichi e potere.” dichiara Stefano Marino, esponente della lista civica “Io Amo Santa Marinella”.

Se non fosse così Forza Italia non manda a casa Tidei! Il partito che ha fondato il centrodestra in Italia, a Santa Marinella non solo non sfiducia un sindaco di centrosinistra, ma anzi ne diventa il garante politico.

A questo punto chiediamo: cosa ne pensano Lega e Fratelli d’Italia? Sono alleati di Forza Italia a livello nazionale, eppure qui a Santa Marinella vedono il loro alleato blindare un sindaco di centrosinistra senza proferire parola.

Ma la cosa più sorprendente è il silenzio assoluto del Partito Democratico. Nessun commento sull’allargamento della maggioranza, nessuna nota di chiarimento. Forse sono ancora storditi dalla notizia?

E visto che l’assessore Vinaccia, ora esponente dichiarato di Forza Italia, siede nella Giunta Tidei, ci aspettiamo che si faccia promotore della nostra proposta di intitolare una strada, una piazza o un’area verde a Silvio Berlusconi. Sarebbe il minimo per rendere evidente questa nuova alleanza politica.

Stefano Marino Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”